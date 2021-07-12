До конца суток: на Киев с самого утра надвигаются грозы

Как отметили в КГГА со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра, грозам, надвигающимся на Киев, предоставили І уровень опасности, желтый. Начнутся грозы в столице, согласно прогнозам синоптиков, примерно с 9:00 утра.

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Продлится такая погода якобы до конца суток.

Прохлады не будет

Несмотря на осадки, по данным экспертов, температура воздуха в столице снова будет высокой. Синоптики прогнозируют от +23 до +30 градусов в течение дня. Впрочем, уже в 9:00 утра 12 июля столбики термометров показывают достаточно комфортные +26. Однако уже через несколько часов воздух прогреется до максимальной отметки и будет держатся почти до ночи.

Как вести себя во время грозы

Также в КГГА отметили, что во время грозы жителям столицы надо закрыть окна и не подходить к ним.

Не надо касаться металлических дверей и конструкций.

Машины желательно не оставлять возле рекламных бордов и больших деревьев.

Также нельзя прятаться от дождя возле высоких конструкций, в которые может попасть молния.

При падении деревьев или веток чиновники просят киевлян сообщать коммунальщикам. Если при этом травмируются люди, надо немедленно звонить в скорую и спасателям.

Кроме того, коммунальщики готовятся к возможным подтоплениям. В случае их возникновения на проезжей части или на тротуарах, надо звонить по телефону: 284-74-19.