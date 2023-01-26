У Кремля нет четкого плана обороны Крыма: почему Путин пытается затянуть войну

Российское военно-политическое командование полностью осознает, что в случае получения Украиной дальнобойного оружия и средств для контрнаступления вопрос потери оккупантами Крыма становится практически неотвратимым. При этом из-за сакральности полуострова подобное развитие событий может оказаться решающим для путинского режима.

Именно поэтому, по данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в Кремле пытались задействовать все имеющиеся возможности для перехвата инициативы в войне, как можно скорее создать ударные группировки и максимально задержать передачу Украине танков. Ведь вероятный прорыв ВСУ на Юге позволит защитникам нашего государства сконцентрироваться на освобождении Крыма даже без дополнительных дальнобойных ракет.

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Чтобы отсрочить контрнаступление Сил обороны Украины и заставить наш Генштаб сконцентрироваться не на освобождении территорий, а на их содержании, оккупанты и ведут гонки по подготовке к атаке последней надежды.

Все силы россиян сконцентрированы на затягивании войны

Согласно информации украинских спецслужб, российские военачальники полностью понимают сложившуюся на фронте ситуацию. Вся их существующая армия погрязла в боях и не способна проводить операции стратегического уровня из-за отсутствия бронетехники и личного состава.

Поскольку многомесячные бои за поселки городского типа с десятками тысяч погибших россиян никак не способны вернуть захватчикам инициативу, московское руководство вынуждено повышать ставки.

Оккупанты готовятся к проведению масштабной мобилизации, расконсервируют устаревшие танки Т-62, а также гаубицы Д-1 образцов 1943 года, а также пытаются максимально уплотнить свои оборонительные позиции.

Параллельно с этим у Путина надеются начать решительное наступление на одном или нескольких участках фронтов, чтобы Силы обороны Украины не могли сосредоточиться на освобождении территорий, а были вынуждены отбивать атаки оккупантов. Именно для этого захватчики проводят разведку боем на Запорожском направлении, продолжают сжигать свои силы в атаках на Бахмут и Соледар, а также учения в Беларуси и на российских полигонах.

Фактически все силы российского военно-политического руководства направлены на то, чтобы затянуть войну и отсрочить потерю Россией территорий, которые она считает своими.

В Кремле не отказались от идеи уничтожения Украины, однако понимают, что в ближайшее время, вероятно, им придется вести борьбу за Крым, который невозможно удержать. Поэтому россияне и хотят забрасывать наши позиции бесконечным нашествием орды в надежде, что за время кровопролитных боев за перехват инициативы им удастся добиться серьезных успехов,

– отметили в украинских спецслужбах.

Планы по обороне Крыма отсутствуют как таковые

Чтобы получить шанс на перехват инициативы и затормозить начало украинского контрнаступления, российские спецслужбы отчаянно пытаются давить на западные страны и тормозить передачу Украине современного вооружения. Они хотят руками трампистов пролоббировать отказ от поставок ВСУ дальнобойных ракет, влияют на общественное мнение американцев и бросают нарративы о "деньгах налогоплательщиков, которые идут не туда".

Кроме того, российские пропагандисты очень профессионально и мощно работали с немецкими политиками и их электоратом по непредоставлению ВСУ современных танков. Ведь единственные надежды кремлевского фюрера на то, что его армия мобилизованных и зеков сможет преодолеть украинское сопротивление, разбиваются о предоставлении силам обороны новых возможностей.

Напомним, что сами немцы поддерживают передачу Украине танков. В частности, об этом свидетельствует недавний опросв котором приняло участие более 29 тысяч респондентов. Результаты очевидны – более 70% граждан Германии поддерживают передачу Украине танков Leopard.

Кроме того, россияне нацелены на то, что Европа и США в конце концов устанут от помощи Украине и заставят Киев сесть за стол переговоров с выполнением требований Кремля. Для этого в Москве хотят не потерять военные позиции по меньшей мере до следующих президентских выборов в Штатах.

Именно на запугивание Запада направлены и угрозы различных российских деятелей по использованию ядерного оружия, однако какого-либо единого решения, позволяющего захватчикам добиться успеха, пока нет. Ведь так или иначе Украина получает мощную военную поддержку от партнеров, а россияне не способны это остановить. Так же как они не могут обеспечить даже имеющиеся группировки нужным количеством техники.

Именно из-за того, что даже в случае очередного нашествия из Беларуси или эскалации на Востоке или же в Запорожье Кремлю не удастся существенно отсрочить контрнаступление ВСУ, в Москве и занимаются не только подготовкой к атаке, но и концентрацией своих возможностей по обороне Крыма. Для этого россияне накапливают военную технику неподалеку от административной границы с материковой Украиной, создают фортификации и разворачивают "Искандеры" для контроля трассы от Мелитополя до Чонгара.

Ведь отказываться от полуострова в случае прорыва ВСУ на Юг для Путина подобно смерти, а единственный его план на удержание Крыма состоит в том, чтобы Киев отказался от силового освобождения АРК. Иначе россиянам придется либо демонстрировать "жест доброй воли", либо пытаться удержать территории в почти полном окружении. Ведь без моста через Керченский пролив под давлением имеющихся средств поражения все российские группировки окажутся в ловушке. При этом обеспечивать свои подразделения всем необходимым морским или воздушным путем оккупанты никак не смогут. А вот захотят ли тысячи мобилизованных бурят погибнуть ради того, чтобы Крым находился под контролем России, вопрос огромный.

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Если Украина начнет битву за полуостров, это будет означать очередное поражение Путина и никак не будет мотивировать чмобиков отдавать свои жизни за то, что им не нужно. Особенно если командование армий и ФСБшники показательно сбегут при первой возможности, а такие планы у расположенного в Крыму российского руководства уже существуют. Так что четкого плана обороны полуострова у московитского генштаба не существует, потому что так или иначе любое продвижение ВСУ на Юг приведет к его дальнейшей потере.