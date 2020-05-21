Из-за невиданной засухи под угрозой оказался уникальный природный парк на Николаевщине

Засуха на юге Украины – беда не только для аграриев. Национальный парк "Белобережье Святослава", что на Николаевщине, также готовится к сверхтяжелому сезону. В парке уже объявили пятый, самый высокий уровень пожарной опасности.

В национальном парке "Белобережье Святослава" насчитывают около 500 озер. Там гнездится много разновидностей птиц. Те водоемы, которые связаны с лиманом или морем, не пересохли. А с другими – беда. Об этом рассказали корреспондентам 24 канала.

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"Сейчас мы наблюдаем ту картину, которая бывает только в конце августа, когда испаряется вся влага. Но уже по весне мы наблюдаем такое явление, как пересохшие озера", – рассказал и.о. директора национального парка Белобережье Святослава Юрий Козловский.



Засуха / Скриншот из видео

Дождя на Кинбeрнской косе не видели с конца зимы. Снега тоже не было, не было даже туманов. Поэтому сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

В лесу пересушено все. Ранее было понимание такое: майские грибы белые собирали. Сегодня говорить об этом невозможно, потому что где-то на 15 сантиметров песок в лесу просох,

– сообщил лесничий Кинбурнского лесничества Ярослав Соляр.

Поэтому работники парка и лесоводы работают на опережение. Роют противопожарные борозды.

О пожарной опасности предупреждают также туристов, которые уже едут отдыхать на Кинбурнскую косу. Их просят не разжигать костры и вести себя максимально осторожно. В этом году один пожар на Кинбурне уже был, говорят местные. Вовремя прибыли пожарные и огонь не наделал большой беды.

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Но синоптики утешительных прогнозов не дают. Хватит ли работникам парка собственных ресурсов, чтобы спасти уникальный заповедник – не знают. Уверяют, что сделают все возможное.