Через небачену посуху під загрозою опинився унікальний природний парк на Миколаївщині

Посуха на півдні України – біда не тільки для аграріїв. Національний парк "Білобережжя Святослава", що на Миколаївщині, також готується до надважкого сезону. В парку вже оголосили п’ятий, найвищий рівень пожежної небезпеки.

В національному парку "Білобережжя Святослава" налічують близько 500 озер. Там гніздиться чимало різновидів птахів. Ті водойми, які пов’язані з лиманом або морем, не пересохли. А з іншими – біда. Про це розповіли кореспондентам 24 каналу.

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"Зараз ми спостерігаємо ту картину, яка буває тільки наприкінці серпня, коли вже випаровується вся волога. Але вже по весні ми спостерігаємо таке явище, як пересохлі озера", – розповів в.о. директора національного парку Білобережжя Святослава Юрій Козловський.



Посуха / Скриншот з відео

Дощу на Кінбeрнській косі не бачили з кінця зими. Снігу теж не було, не було навіть туманів. Через це зберігається високий рівень пожежної небезпеки.

В лісі пересушено все. Раніше було розуміння таке: травневі гриби білі збирали. Сьогодні говорити про це нереально, бо десь на 15 сантиметрів пісок в лісі просохлий,

– повідомив лісничий Кінбурнського лісництва Ярослав Соляр.

Тож працівники парку та лісівники працюють на випередження. Риють протипожежні борозни.

Про пожежну небезпеку попереджають також туристів, які вже їдуть відпочивати на Кінбурнську косу. Їх просять не розпалювати багаття та поводитись максимально обережно. Цьогоріч одна пожежа на Кінбурні вже була, кажуть місцеві. Вчасно прибули пожежники і вогонь не наробив великої біди.

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Але синоптики втішних прогнозів не дають. Чи вистачить працівникам парку власних ресурсів, щоб врятувати унікальний заповідник – не знають. Запевняють, що зроблять все можливе.