Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колено в болоте: они деморализованы и истощены
Источник:телеграм Николая Лукашука
Даже погода стоит на стороне украинских защитников. В Днепропетровской области из-за обильных дождей оккупанты сейчас сидят по колено в болоте.
Как отметил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, из-за погодных условий техника врага не может нормально передвигаться, а самолеты в воздух не поднимаются.
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Лукашук отметил, что это дает нашим защитникам возможность еще лучше подготовиться к возможной эскалации конфликта и второму этапу войны, начало которого, по данным из разных источников, ожидается в ближайшее время.
Будет трудно? Да, будет. Но мы же знаем, что россиян в любом случае ждет поражение. Они понимают, что шансы вернуться из Украины живыми у них невысоки. В лучшем случае – могут сдаться в плен или стать "трехсотыми",
– сказал глава Днепропетровского облсовета.
Он подчеркнул, что Украина не начинала эту войну, но Украина ее закончит своей победой.
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