Об этом рассказал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.

Важно По Кременчугскому заводу попали 6 ракетами: в ОВА рассказали подробности обстрела

Лунин отметил, что ситуация в городе контролируемая. По состоянию на 8:30 спасатели продолжали бороться с пожаром. Ущерб можно будет оценить немного позже. Однако уже сейчас можно сказать, что ТЭЦ разрушена. Электроэнергия в Кременчуге есть, а вот горячей воды нет.

Наша задача – отремонтировать ТЭЦ, чтобы предоставить людям кроме горячей воды еще и отопление. Это очень важно. Денег на восстановление достаточно. Все происходит по плану,

– сказал Лунин.

Если же россияне и дальше будут бомбить ТЭЦ, у власти есть план "Б". По словам Лунина, есть альтернативный план. Это – запуск законсервированных котельных.

Обстрел Кременчуга: главное

Утром 18 июня российские захватчики нанесли авиаудар по Кременчугу, что в Полтавской области. В общей сложности оккупанты выпустили 8 ракет, из которых:

6 ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу;

2 ракеты попали в ТЭЦ.

Обратите внимание! НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины.

Добавим, что враг не впервые атакует Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, в частности:

12 мая оккупанты ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Тогда в предприятие запустили 4 ракеты.

24 апреля в инфраструктурные объекты этого же города попали 9 российских ракет. Тогда также у местных определенное время вообще не было водоснабжения.

Утром 2 апреля российские войска запустили ракеты в нефтебазу Кременчуга. На место немедленно направили подразделения ГСЧС, технику и пожарные поезда. Однако пламя не могли усмирить еще двое суток. Россия такими действиями пытается углубить дизельный кризис, вызванный в Украине. Удары по нефтезаводам и хранилищам с начала вторжения наносили уже больше 10 раз.

Добавим, что первый обстрел на Полтавщине произошел 24 февраля – в первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В Миргороде попали по аэродрому. Миргород обстреливали и позже, а также Кременчуг и Полтаву.