Про це розповів очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.

Важливо По Кременчуцькому заводу поцілили 6 ракетами: в ОВА розповіли подробиці обстрілу

Лунін зауважив, що наразі ситуація у місті контрольована. Станом на 8:30 рятувальники продовжували приборкувати пожежу. Збитки можна буде оцінити трохи пізніше. Однак вже зараз можна сказати, що ТЕЦ зруйнована. Електроенергія у Кременчуці є, а от гарячої води немає.

Наше завдання – відремонтувати ТЕЦ, щоб надати людям, крім гарячої води ще й опалення. Це дуже важливо. Грошей на відновлення достатньо. Все відбувається за планом,

– сказав Лунін.

Якщо ж росіяни і надалі бомбитимуть ТЕЦ, у влади є план "Б". За словами Луніна, існує альтернативний план. Це – запуск котелень, які законсервовані.

Обстріл Кременчука: головне

Зранку 18 червня російські загарбники завдали авіаудару по Кременчуку, що на Полтавщині. Загалом окупанти випустили 8 ракет, з яких:

6 ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу;

2 ракети поцілили у ТЕЦ.

Зверніть увагу! НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини.

Додамо, що ворог не вперше атакує Кременчуцький нафтопереробний завод, зокрема:

12 травня окупанти вдарили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Тоді в підприємство запустили 4 ракети.

24 квітня в інфраструктурні об'єкти цього ж міста влучили 9 російських ракет. Тоді також у місцевих певний час взагалі не було водопостачання.

Зранку 2 квітня російські війська запустили ракети в нафтобазу Кременчука. На місце негайно направили підрозділи ДСНС, техніку та пожежні потяги. Проте полум'я не могли приборкати ще дві доби. Росія такими діями намагається поглибити дизельну кризу, яку спричинила в Україні. Удари по нафтозаводах і сховищах від початку вторгнення завдавали вже понад 10 разів.

Додамо, що перший обстріл на Полтавщині стався 24 лютого – у перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У Миргороді поцілили по аеродрому. Миргород обстрілювали й пізніше, а також Кременчук, Полтаву.