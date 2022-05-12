Крім цього, звуки вибухів чули у Полтавському районі. Про це повідомив глава місцевої ОВА Дмитро Лунін.

Зауважте У більшості областей України – повітряна тривога

Деталі обіцяють розповісти пізніше. Поки що людей просять залишатись в укриттях. Зауважимо, що повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 17:08. Також сирени лунали і в сусідніх областях – на Сході, Півночі та в Центрі.

Важливо не ігнорувати тривогу та не покидати укриття або безпечні місця, поки не оголосять відбій. Ці правила можуть врятувати життя.

Це вже не перші "прильоти" по заводу

Нагадаємо, у квітні окупанти двічі обстрілювали Кременчуцький НПЗ. Перший ракетний удар був вранці 2 квітня. Тоді росіяни обстріляли не тільки завод, а й навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. Спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники загасили займання, але завод зазнав значних руйнувань, тож припинив роботу. Крім того, постраждали декілька людей. Вони отримали опіки.

Другий ракетний удар був на Великдень 24 квітня. Тоді вдарили по заводу і ТЕЦ, через що в Кременчуці не було води. У місто прилетіли 9 російських ракет. Лунін зазначив, що місця обстрілу – зруйновані. Щоправда, НПЗ і так не працював після попередньої атаки. На жаль, одна людина загинула, а 7 – постраждали.

Попередні удари по Полтавщині

Ввечері 11 травня окупанти випустили ракету по Полтавській області. Вона прилетіла у Карлівську громаду й влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Будинок було серйозно пошкоджено.

По Карлівці росіяни били і 7 травня. На щастя, тоді обійшлось без жертв та постраждалих. Протиповітряній обороні вдалось збити ракету.

13 квітня росіяни вдарили по інфраструктурі Чуднова та Миргорода. Згодом стало відомо, що вони пошкодили аеродром.

Через кілька днів окупанти атакували село під Полтавою. Загинула одна людина, а ще одна зазнала поранень.

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