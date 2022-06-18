Як розповів очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, 6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.
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За словами Луніна, завод і так не працював. Ще 2 ракети поцілили у ТЕЦ.
На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці об'єкти не вперше. На місці працюють рятувальники,
– сказав він.
Ворог не вперше атакує Кременчуцький нафтопереробний завод, зокрема:
- Востаннє були "прильоти" по Кременчуцькому нафтопереробному заводу 12 травня. Тоді в підприємство запустили 4 ракети.
- 24 квітня в інфраструктурні об'єкти цього ж міста влучили 9 російських ракет. Тоді також у місцевих певний час взагалі не було водопостачання.
Наслідки удару по НПЗ Кременчука / Фото з телеграму Дмитра Луніна
Додамо, що у той момент в області була оголошена повітряна тривога.
Ворог атакував нафтобазу у Кременчуці
Зранку 2 квітня російські війська запустили ракети в нафтобазу Кременчука. На місце негайно направили підрозділи ДСНС, техніку та пожежні потяги. Проте полум'я не могли приборкати ще дві доби. Росія такими діями намагається поглибити дизельну кризу, яку спричинила в Україні. Удари по нафтозаводах і сховищах від початку вторгнення завдавали вже понад 10 разів.
Скільки ракет Росія випустила по Україні
Володимир Зеленський у зверненні за 4 червня сказав, що загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, вже сягнула 2503 снаряди. За його словами, наші герої роблять все і тримають позиції, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Тому Зеленський подякував кожному нашому захиснику та захисниці. Адже вони наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться дати Донбасу спокій.
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