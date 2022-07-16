В Одессе ликвидировали пожар на складе, возникший после попадания ракеты: фото с места

Спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул в результате попадания вражеской ракеты. Речь идет о возгорании складского здания в Одессе.

Как рассказали спасатели, пожар вспыхнул в ночь на 16 июля, примерно в 04:54.

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Его удалось локализовать в 07:37 и ликвидировать в 10:42 на площади в 1 000 квадратных метров. Сейчас производится разборка и проливка конструкций.

Предварительно погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлечены 18 единиц пожарной техники и 75 спасателей.

Последствия попадания вражеского снаряда по Одессе / Фото ГСЧС

Обстрел Одессы: чудом никто не пострадал

Оккупанты атаковали склад в Одессе. В момент обстрела там находились охранники. К счастью, никто не пострадал, ведь работники спрятались в укрытии.

Выяснилось, что россияне попали в торгово-производственный склад. На месте происшествия возник масштабный пожар. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 16 июля.

Был прилет в Одессу. Попали в склад торгово-производственный. Большая площадь возгорания. Слава Богу, пострадавших нет. Охранники этого состава соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. И это сохранило им жизнь,

– рассказывает Братчук.

В расположенных рядом жилых домах выбиты стекла, а кое-где и внутренние двери. Местные жители сами собирают осколки ракеты, чтобы отдать в полицию для следствия.

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