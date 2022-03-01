После обстрелов оккупантов в Харькове под завалами ищут людей

Российские оккупанты несмотря на обещание сохранять тишину на время переговоров били по Харькову реактивной артиллерией. Своей целью враги выбрали жилые массивы.

Враг не изменил своему низменному и преступному стилю нарушать обещания. Оккупанты целый день стреляли по Харькову, хотя уверяли, что на время переговоров все будет тихо.

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Люди под завалами

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за обстрела оккупантов многие люди оказались под завалами. Коммунальные и спасательные команды делают все возможное и невозможное, чтобы спасти их, оказать помощь и переместить в безопасное место.

Отметим, что российские оккупанты вполне сознательно навели реактивную артиллерию на жилые дома мирных жителей. Враг хотел нанести как можно больший урон гражданскому населению.

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