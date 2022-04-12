Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, за сутки количество отключенных от коммунальных услуг абонентов выросло более чем на 24 тысячи человек.

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Какие населенные пункты отключены от газа

Гайдай сообщил, что из 38 населенных пунктов, которые остаются без газоснабжения – 31 полностью отключен от центральных каналов, еще в 7 есть временные повреждения. Он подчеркнул, что без энергоресурса в настоящее время остается 130 183 абонента.

Кроме того, в Рубежном, Попасной, Горном, Северодонецке, а также частично в Лисичанске отсутствует водоснабжение.

Напомним, утром Гайдай рассказал о самых горячих точках Луганщины. По его словам, под постоянными обстрелами находятся Рубежное, Северодонецк, Горная община и Попасная.

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