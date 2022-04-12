Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, за добу кількість від'єднаних від комунальних послуг абонентів зросла більш ніж на 24 тисяч осіб.

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Які населенні пункти відключені від газу

Гайдай повідомив, що серед 38 населених пунктів, які залишаються без газопостачання – 31 повністю відключений від центральних каналів ще 7 мають часкові пошкодження. Він наголосив, що без енергоресурсу наразі залишається 130 183 абонентів.

Крім того, у Рубіжному, Попасній, Гірському, Сєвєродонецьку, а також частково в Лисичанську відсутнє водопостачання.

Нагадаємо, вранці Гайдай розповів про найгарячіші точки Луганщини. За його словами, під постійними обстрілами перебувають Рубіжне, Сєвєродонецьк, Гірська громада та Попасна.

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