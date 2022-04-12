За словами очільника адміністрації, найгірша ситуація у Рубіжному, Сєвєродонецьку та Попасній. Ворог намагається прорватися та все частіше йде в атаку, повідомляє 24 канал.

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Найгарячіші точки на Луганщині

Найгарячіша точка – це район міста Рубіжного. Під постійними обстрілами перебувають Сєвєродонецьк та території від Гірської громади до Попасної.

Ворог намагається переходити до атак. Останньою точкою, де окупанти пробували прорвати оборону, за словами Гайдая, стала Кремінна. Наші захисники продовжують витримувати наступи росіян, однак ті підтягують резерви все ближче до лінії фронту.

Обсяги збільшують, авіація бомбить,

– розповів Гайдай.

Він наголосив, що невдовзі росіяни спробують атакувати на всіх фронтах.

Гайдай додав, що окупанти повторюють в Луганську "Маріупольський сценарій". Ворожі війська безжально використовують всі свої запаси – міномети, танки, артилерію, "Гради", "Смерчі", "Урагани", авіацію, щоб стерти міста з лиця землі.

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