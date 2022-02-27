Из-за обстрелов в Ахтырке погибли 6 человек, ранены – 55

Российские захватчики пытались взять под свой контроль Ахтырку Сумской области. Из-за атак на город погибли гражданские люди.

Об этом сообщил Ахтырский городской глава Павел Кузьменко. Из-за обстрела 26 февраля по детскому саду погиб ребенок, а другой находится в тяжелом состоянии.

К теме В Сумах из-за вражеского обстрела погиб гражданский

В чем нуждается город

Кузьменко рассказал, что местная ТЭЦ сейчас возобновила работу после бомбардировки. Однако несколько домов отключили от теплоснабжения. Мэр добавил, что несмотря на разрушенные газопроводы утечку газа остановили.

Жителей Ахтырки просят о помощи. Город нуждается в топливе для коммунальных автомобилей. Речь идет о бензине и газе.

Оборона Ахтырки

Россия продолжает артиллерийские обстрелы по Ахтырке. Однако благодаря Вооруженным силам Украины оккупантам не удается захватить город. Советница главы Сумской военной администрации Алена Бояринова заверила, что Ахтырка полностью подконтрольна Украине.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.