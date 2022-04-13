Из-за обстрелов Барвенкового в Харьковской области погибли 3 человека: среди них подросток

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Из-за этого в городе Барвенково погибли 3 человека.

Обстрелы произошли 12 апреля около 16:00. Ряд жилых домов поврежден и разрушен.

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Среди погибших есть 16-летняя девушка. Также известно, что 20-летний юноша получил ранения.

В прокуратуре уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. В настоящее время идет досудебное расследование.

Последствия обстрелов Барвенкового

К теме смотрите видео о последних обстрелах Харькова: