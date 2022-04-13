Обстріли трапилися 12 квітня близько 16:00. Низка житлових будинків пошкоджені та зруйновані.

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Серед загиблих є 16-річна дівчина. Також відомо, що 20-річний юнак зазнав поранень.

У прокуратурі вже відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Наразі триває досудове розслідування.



Наслідки обстрілів Барвінкового

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