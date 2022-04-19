Из-за обстрелов на Донбассе сегодня нет ни одного гумкоридора

Гуманитарных коридоров для эвакуации населения не будет 19 апреля. Причина – интенсивные обстрелы на Донбассе.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Что касается Мариуполя, то россияне до сих пор отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска.

По словам Верещук, продолжаются сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях.

Так же было и вчера

Накануне, 18 апреля власти тоже решили не открывать гуманитарные коридоры. Российские оккупанты продолжают нарушать гуманитарное право и не прекращают блокировку и обстрелы маршрутов.

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