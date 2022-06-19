Из-за обстрелов Харькова Терехов отменил поездку в Мадрид

Игорь Терехов заявил, что последние несколько дней в Харькове были очень неспокойными. Потому мэр города принял решение отменить свою поездку в Мадрид.

В столице Испании Терехов должен был встретиться с архитектором лордом Норманом Фостером. Вместе с харьковскими коллегами он работает, чтобы создать новый генеральный план города.

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Встреча была запланирована на 20 июня. В то же время, Терехов заверил, что вопрос послевоенного восстановления Харькова не отходит на второй план. Запланированный форум состоится дистанционно. Терехов выразил надежду, что это не отразится на его эффективности.

Кроме того, мэр подчеркнул, что он уверен, что Харьков будут отстраиваться теми темпами, которыми планируют.

В то же время Терехов решил, что ему важно быть с людьми, оставаться в Харькове для эффективной координации с военными по обороне города.

Терехов призвал горожан поменьше находиться на улицах

Мэр Харькова призвал людей беречь себя. Он попросил горожан поменьше находиться вне дома или укрытий. Терехов подчеркнул, что война продолжается. Российские оккупанты не только усиливают обстрелы, но и пытаются распространить среди горожан дезинформацию.

Терехов попросил людей не доверять тому, что непонятные люди вывешивают на подъездках или рассказывают в очередях. Доверять нужно только официальной информации.

Мэр города подчеркнул, что Украина победит. А Харьков будет цветущим украинским европейским городом.

Терехов опроверг "бегство в Мадрид"

Российские захватчики продолжают распространять всевозможные фейки. В частности, в июне 2022 года придумали, что Терехов навсегда "сбегает в Мадрид". Для этого россияне использовали информацию о встрече в испанской столице 20 июня.

Терехов опроверг фейк во время одного из вечерних обращений.

Это тоже наглая ложь. Я не уехал из Харькова, когда ситуация была труднее. Я не бросаю Харьков и сейчас. Это мой город, а мы с вами за эти месяцы войны стали фактически одной семьей.

– заявил Терехов.

Тогда мэр города подчеркнул, что вернется уже к концу следующей недели. Кроме того, Терехов заверил: он всегда будет находиться на связи.

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