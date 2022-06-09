Из-за обстрелов на Харьковщине вспыхнули пожары: жуткие фото и видео

Россияне продолжают свою подлую тактику зверских обстрелов украинских населенных пунктов. Под очередную атаку попала Харьковская область.

После обстрела российских кафиров в Харьковской области начался сильный пожар. Там загорелся лес на территории Балаклейского района.

Тема В Харькове во время тревоги раздались взрывы и вспыхнул пожар

Огонь несет опасность

Очевидцы говорят, что пожар опасно приблизился к одному из населенных пунктов области.

А из-за обстрелов города Харькова вечером 8 июня в городе полностью исчез телевизионный сигнал. Теперь, кроме военных действий, люди могут пострадать еще и от огня. В частности, говорится о возгорании под Балаклией.

Пожар на Харьковщине из-за обстрелов россиян: смотрите видео

В окнах местных виден дым: смотрите видео

На фото и видео людей видны большие клубы дыма серого цвета. Они укрыли почти все небо и поднимаются все выше и выше.

Пожар на Харьковщине / Фото из местных телеграмм-каналов

Россия обстреливает Украину

Вечером 8 июня Харьков попал под очередной вражеский обстрел. После этого в городе начались пожары. Вспыхнул огонь в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеки Новобаварского района Харькова. Частичные повреждения также получило здание школы. Предварительно известно, что в результате российской атаки погибли 2 человека, а еще 4 – получили травмы. Общая площадь пожаров составила около 500 квадратных метров. Для ее ликвидации было задействовано 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 чрезвычайников.

В ночь на 9 июня вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Житомирщине, в результате чего повреждение здания. Сообщается, что погибших и пострадавших нет. Осмелились стрелять в жилой дом в городе Новоград-Волынский. Власти предполагают, что ракету могли выпустить из самолета с территории Белоруссии. В общей сложности пограничные границы на Севере страны значительно страдают от обстрелов. Ведь, таким образом, Россия держит наши подразделения здесь, чтобы их не перебросили на усиление на Востоке.

Нет покоя от обстрелов и на юге. Например, Виталий Ким рассказывал, что ситуация на Николаевщине сейчас более опасна, чем 2 недели назад. Враги накрывают областной центр мощными обстрелами. Теперь россияне применяют не только РСЗО, но и ствольную дальнобойную артиллерию.

Больше информации о ракетных ударах по Харькову: смотрите видео