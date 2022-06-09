Из-за обстрелов на Харьковщине вспыхнули пожары: жуткие фото и видео
Источник:телеграмм-канал "Труха"
Россияне продолжают свою подлую тактику зверских обстрелов украинских населенных пунктов. Под очередную атаку попала Харьковская область.
После обстрела российских кафиров в Харьковской области начался сильный пожар. Там загорелся лес на территории Балаклейского района.
Тема В Харькове во время тревоги раздались взрывы и вспыхнул пожар
Огонь несет опасность
Очевидцы говорят, что пожар опасно приблизился к одному из населенных пунктов области.
А из-за обстрелов города Харькова вечером 8 июня в городе полностью исчез телевизионный сигнал. Теперь, кроме военных действий, люди могут пострадать еще и от огня. В частности, говорится о возгорании под Балаклией.
Пожар на Харьковщине из-за обстрелов россиян: смотрите видео
В окнах местных виден дым: смотрите видео
На фото и видео людей видны большие клубы дыма серого цвета. Они укрыли почти все небо и поднимаются все выше и выше.
Пожар на Харьковщине / Фото из местных телеграмм-каналов
Россия обстреливает Украину
- Вечером 8 июня Харьков попал под очередной вражеский обстрел. После этого в городе начались пожары. Вспыхнул огонь в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеки Новобаварского района Харькова. Частичные повреждения также получило здание школы. Предварительно известно, что в результате российской атаки погибли 2 человека, а еще 4 – получили травмы. Общая площадь пожаров составила около 500 квадратных метров. Для ее ликвидации было задействовано 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 чрезвычайников.
- В ночь на 9 июня вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Житомирщине, в результате чего повреждение здания. Сообщается, что погибших и пострадавших нет. Осмелились стрелять в жилой дом в городе Новоград-Волынский. Власти предполагают, что ракету могли выпустить из самолета с территории Белоруссии. В общей сложности пограничные границы на Севере страны значительно страдают от обстрелов. Ведь, таким образом, Россия держит наши подразделения здесь, чтобы их не перебросили на усиление на Востоке.
- Нет покоя от обстрелов и на юге. Например, Виталий Ким рассказывал, что ситуация на Николаевщине сейчас более опасна, чем 2 недели назад. Враги накрывают областной центр мощными обстрелами. Теперь россияне применяют не только РСЗО, но и ствольную дальнобойную артиллерию.