Из-за обстрелов оккупантов в Николаевской области загорелись поля с урожаем

Российские захватчики снова обстреливали Николаевщину. Из-за взрывов начался пожар на поле с урожаем.

По данным оперативного командования "Юг", российские оккупанты продолжают коварно обстреливать освобожденные и тыловые территории Николаевской области. Таким образом, они пытаются деморализовать местное население.

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Ситуация в нашей операционной зоне остается напряженной. Противник пытается удерживаться на отступных рубежах. Продолжает тактику дистанционных обстрелов освобожденных и наших тыловых территорий, говорится в сообщении.

В Николаевской области загорелось поле

Сегодня, 22 июня, захватчики обстреливали Березнеговатскую и Воскресенскую общины. Известно об одном раненом. Кроме того, произошел пожар на поле с урожаем, где загорелась сухая трава. Огонь удалось оперативно потушить.

Кроме того, оккупанты запустили ракеты вблизи Очакова. А также – снова нанесли массированный удар по промышленной и портовой инфраструктуре Николаева. Пока информацию о разрушении и количестве пострадавших уточняют.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что россияне запустили по городу семь управляемых ракет. Они попали на территорию двух предприятий, где находились горюче-смазочные материалы. Поэтому вспыхнул серьезный пожар.

"Весь город в черном дыму. Должно догореть, потому что погасить это невозможно", – рассказал Александр Сенкевич.

Дыма было так много, что его видели из любого уголка Николаева. К тушению пожара привлекли 64 спасателя и 17 единиц специальной техники. Также туда прибыли аварийные бригады из "Николаевводоканала", "Николаевоблэнерго" и "Николаевгаза".

Впоследствии спасатели сообщили, что после попадания ракет в двух районах загорелась сухая трава. Пожар был на общей площади 260 квадратных метров.

Кроме двух предприятий были повреждены 5 многоэтажных жилых домов и школа. Известно и о незначительных разрушениях в 8 частных домах: там разбиты окна, двери, кровля, забор и т.д.

По данным местного издания Novosti-N.org, одна из ракет взорвалась прямо на дороге. Там образовалась воронка глубиной в 5 метров.

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