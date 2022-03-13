Из-за обстрелов окупантов сорвались 5 гумкоридоров

Для пяти населенных пунктов не сработали гуманитарные коридоры. Россияне не сдержали своих обещаний.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Оккупанты до сих пор не пропускают в Мариуполь

Мариуполь целый день обстреливали и бомбили. Колонна грузовиков и автобусов для людей, которая отправилась из Запорожья 12 марта, не продвинулась по маршруту из-за тотальных обстрелов. Пока она осталась в Бердянске, но утром 14 марта будет новая попытка.

Другие населенные пункты

В городах Попасная, Счастье и поселке Горное на Луганщине эвакуацию тоже сорвали из-за обстрелов российских войск.

В городе Пологи Запорожской области коридор заблокирован. Причина та же.

Смотрите видеообращение Ирины Верещук: