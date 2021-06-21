Из-за обвала школы в Бельгии погибли 6 человек: учебное заведение могут снести

В городе Антверпен, который расположен в Бельгии, обрушилась строящаяся начальная школа. В результате погибли шесть человек.

Одного мужчину нашли сразу после обвала учебного заведения. Других пострадавших искали в течение двух дней.

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Жертвами инцидента стали строители, которые и сооружали школу. Среди погибших есть иностранцы: трое граждане Португалии, один – Румынии и еще один – России.

Послы этих стран уже прибыли на место трагедии, чтобы узнать детали смерти своих граждан.

Причины обрушения школы

Сейчас точные причины обрушения учебного заведения неизвестны. Органы прокуратуры присоединились к расследованию. Почему произошел обвал, пытаются узнать эксперты инженерного департамента города.



В Бельгии обрушилась почти достроенная школа / Фото Associated Press



Погибли 6 человек / Фото Associated Press

Школу могут не достроить / Фото EPA

Мэрия Антверпена не исключает, что здание не удастся достроить. Возможно, заведение, строительство которого находится на завершающей стадии, придется снести.