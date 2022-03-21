Из-за оккупации часть морских портов не работает, инфраструктура Днепра – в рабочем состоянии

Порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска и Херсона временно не работают из-за российской оккупации. Вход и выход судов там временно невозможен.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

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При этом, отметили в ведомстве, "Николаев, Ольвия, Южный, Одесса и Черноморск частично осуществляют обработку имеющегося у причалов флота и отгрузку по железной дороге и автотранспорту. Вход/выход судов здесь временно невозможен".

Невозможен вход и выход судов в Белгород-Днепровском. Этот порт не работает из-за отсутствия флота и грузов.

"Шлюзовая инфраструктура Днепра к югу от города Киев находится в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, который захвачен Россией", – проинформировали в ведомстве.

Там также отметили, что процедура дипломирования моряков осуществляется в городах Одесса и Измаил. Возможен выход в рейс моряков-граждан Украины в составе членов экипажей судов из портов Усть-Дунайск, Измаил, Рени.

Вопрос возможности выезда за границу моряков-граждан Украины пешком или автотранспортом пока не решен. В случае получения информации по этому поводу она будет опубликована на официальных Интернет-ресурсах Мининфраструктуры и Государственной службы морского и речного транспорта,

– пообещали в МИУ.

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