Из-за Омикрона: американские авиакомпании отменили с Рождества более 3 тысяч рейсов

Американским авиакомпаниям пришлось отменить около 3 тысяч рейсов в начале рождественских праздников. Все из-за активного распространения штамма Омикрон в США.

Только в понедельник 27 декабря в США отменили около 740 рейсов. В частности, маршруты из Штатов и внутренние.

Авиакомпании отменяют тысячи рейсов на новогодние праздники: в чем причина

В канун католического Рождества, 24 декабря, также отменили 690 рейсов. Дело в том, что из-за распространения Омикрона руководство требует, чтобы экипаж отбывал карантин.

Какова ситуация с авиацией в мире

В других странах тоже массово отменяют рейсы. Сайт FlightAware.com, который отслеживает данные авиационного трафика, утверждает, что по состоянию на 17:30 по Киеву, отменили более 2,4 тысяч авиарейсов. Почти 6,6 тысяч вылетов задержали.

Больше всего маршрутов отменил китайский авиаперевозчик China Eastern – более 400. В первой пятерке также отмечены китайская Air China, индонезийская Lion Air, а также 2 американских компании SkyWest и Alaska Airlines.

Среди других многие рейсы пришлось отменить крупным перевозчикам: United, Delta, KLM, Turkish Airlines, Air France.

Что нужно знать об Омикроне

Впервые штамм Омикрон был обнаружен в Южной Африке в конце ноября. Случай зафиксировали с помощью ПЦР-теста. Люди могут инфицироваться им, даже если уже переболели коронавирусом.

Предыдущие исследования показали, что Омикрон менее опасен, чем волна Дельты.

Люди зараженные Омикроном на 15 – 20% реже нуждаются в госпитализации.

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