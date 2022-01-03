Последней частью Королевства, где раньше это обязательство не вводилось, была Англия. Теперь, как заявили в правительстве, это изменится.

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В школах Англии также маски для учащихся станут обязательными

Госсекретарь по вопросам образования Великобритании Надхим Захави заявил , что по всей стране ученики на уроках должны быть в защитных масках. До этого Англия была единственной частью Соединенного Королевства, в которой это требование не вводили.

Изменения вводятся сразу после окончания новогодних каникул.

Маски нужно будет носить в помещениях учебных заведений, учитывая классы, библиотеки и даже коридоры.

К слову : с марта по май 2021 в стране такие требования уже действовали. Но есть нюанс – учителям можно маски не надевать.

Обратите внимание:

В течение декабря 2021 года количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании росло очень быстро. Например, 29 и 30 декабря сообщали ежедневно о почти 200 тысячах новых больных.

По состоянию на 31 декабря именно в Англии зафиксировали 212 тысяч случаев Омикрона из 247 тысяч всех новых инфицированных в Британии.