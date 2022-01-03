Последней частью Королевства, где раньше это обязательство не вводилось, была Англия. Теперь, как заявили в правительстве, это изменится.

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В школах Англии также маски для учащихся станут обязательными

Госсекретарь по вопросам образования Великобритании Надхим Захави заявил, что по всей стране ученики на уроках должны быть в защитных масках. До этого Англия была единственной частью Соединенного Королевства, в которой это требование не вводили.

  • Изменения вводятся сразу после окончания новогодних каникул.
  • Маски нужно будет носить в помещениях учебных заведений, учитывая классы, библиотеки и даже коридоры.

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