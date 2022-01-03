Останньою частиною Королівства, де раніше цього зобов'язання не вводили, була Англія. Тепер, як заявили в уряді, це зміниться.

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У школах Англії також маски для учнів стануть обов'язковими

Держсекретар із питань освіти Великої Британії Надхім Захаві заявив, що по всій країні учні під час уроків мають бути у захисних масках. Досі Англія була єдиною частиною Об'єднаного Королівства, у якій цю вимогу не вводили.

  • Зміни запроваджують одразу після закінчення новорічних канікул.
  • Маски треба буде носити у приміщеннях навчальних закладів, враховуючи класи, бібліотеки й навіть коридори.

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