Во Франковске 5-месячный малыш попал в реанимацию из-за соседского генератора

Из-за постоянных плановых или аварийных отключений многие представители бизнеса и хозяйств приобрели в пользование генераторы. Однако их эксплуатация требует соблюдения правил безопасности, ведь пренебрежение этим может привести к трагическим последствиям.

Такой случай, в частности, чуть не произошел в Ивано-Франковской области. Там 5-месячный младенец, вероятно, отравился угарным газом от генератора.

Важно Сознательное энергопользование: как правильно пользоваться генератором

Отравление привело к реанимации

По словам спикера Нацполиции в области Андрея Яцкива, 16 января в областную детскую больницу привезли младенца с признаками отравления угарным газом. Именно врачи и сообщили правоохранителям об этом случае, а потом родители написали заявление на соседа.

По их словам, вероятной причиной отравления стал угарный газ от генератора, который сосед установил на балконе. Поэтому полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Следует отметить, что главный врач Тарас Мельник подтвердил предположение родителей и диагноз ребенка. Он утверждал, что малыш получил отравление угарным газом легкой степени, из-за чего в первый день госпитализации он находился в реанимации медучреждения.

К счастью, через несколько дней, 20 января, ребенка выписали из больницы домой.

Не всегда завершается благополучно

К сожалению, иногда нарушение правил эксплуатации генераторов приводит не только к реанимации, но и смерти. Так, в декабре на Закарпатье в частном жилом доме нашли супругов без признаков жизни. Впоследствии выяснилось, что они могли отравиться угарным газом.

Все потому, что генератор в доме был установлен в гаражном помещении, смежном с жилыми комнатами помещения.

Поэтому крайне важно не пренебрегать правилами пожарной безопасности при эксплуатации генерирующих свет и тепло приборов. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.

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