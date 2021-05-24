Из-за падения воздушного шара фестиваль "Кубок Подолья" завершили раньше

Фестиваль воздухоплавания "Кубок Подолья" в Каменец-Подольском должен был завершиться вечером 23 мая. Однако, из-за трагедии в результате падения одного из шаров, полеты остановили раньше.
Все полеты отменили днем 23 мая. Об этом рассказал президент Федерации воздухоплавания Украины Вячеслав Гардашник.
Важно Люди изо всех сил кричали: "Спасите", – очевидцы о падении воздушного шара на Хмельнитчине
В связи с событиями 22 мая, мы отменили полеты. Вообще полеты мы будем продолжать, но будем придерживаться еще больших правил безопасности,
– заявил Гардашник.
По словам директора департамента гуманитарной политики Каменец-Подольского городского совета Дмитрия Назаренко, фестивали приостанавливаются, когда случается "что-то неожиданное". Заметим, речь идет о гибели человека.
"Конечно, ужасный, прискорбный инцидент", – сказал Назаренко.
Детали трагедии на Хмельнитчине
- Поздно вечером 22 мая на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском случилась жуткая трагедия. Один из шаров, в корзине которого находились пилот и 5 пассажиров, упал.
- В результате погиб 53-летний мужчина из Прилук. Известно, что его жена находится в больнице. Пилот и еще 3 пассажира тоже травмированы.
- По данным местных СМИ, шар пролетал над домами. Люди слышали, как пассажиры кричали: "Спасите". Летательный аппарат якобы упал на кладбище.