Из-за падения воздушного шара фестиваль "Кубок Подолья" завершили раньше

Фестиваль воздухоплавания "Кубок Подолья" в Каменец-Подольском должен был завершиться вечером 23 мая. Однако, из-за трагедии в результате падения одного из шаров, полеты остановили раньше.

Все полеты отменили днем 23 мая. Об этом рассказал президент Федерации воздухоплавания Украины Вячеслав Гардашник.

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В связи с событиями 22 мая, мы отменили полеты. Вообще полеты мы будем продолжать, но будем придерживаться еще больших правил безопасности,

– заявил Гардашник.

По словам директора департамента гуманитарной политики Каменец-Подольского городского совета Дмитрия Назаренко, фестивали приостанавливаются, когда случается "что-то неожиданное". Заметим, речь идет о гибели человека.

"Конечно, ужасный, прискорбный инцидент", – сказал Назаренко.

Детали трагедии на Хмельнитчине