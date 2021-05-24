Из-за падения воздушного шара фестиваль "Кубок Подолья" завершили раньше

24 мая 2021 , 15:19
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Источник:

"Суспільне"

Фестиваль воздухоплавания "Кубок Подолья" в Каменец-Подольском должен был завершиться вечером 23 мая. Однако, из-за трагедии в результате падения одного из шаров, полеты остановили раньше.

Все полеты отменили днем 23 мая. Об этом рассказал президент Федерации воздухоплавания Украины Вячеслав Гардашник.

Важно Люди изо всех сил кричали: "Спасите", – очевидцы о падении воздушного шара на Хмельнитчине

В связи с событиями 22 мая, мы отменили полеты. Вообще полеты мы будем продолжать, но будем придерживаться еще больших правил безопасности,
– заявил Гардашник.

По словам директора департамента гуманитарной политики Каменец-Подольского городского совета Дмитрия Назаренко, фестивали приостанавливаются, когда случается "что-то неожиданное". Заметим, речь идет о гибели человека.

"Конечно, ужасный, прискорбный инцидент", – сказал Назаренко.

Детали трагедии на Хмельнитчине

  • Поздно вечером 22 мая на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском случилась жуткая трагедия. Один из шаров, в корзине которого находились пилот и 5 пассажиров, упал.
  • В результате погиб 53-летний мужчина из Прилук. Известно, что его жена находится в больнице. Пилот и еще 3 пассажира тоже травмированы.
  • По данным местных СМИ, шар пролетал над домами. Люди слышали, как пассажиры кричали: "Спасите". Летательный аппарат якобы упал на кладбище.
Автор: Софія Мінджоса