Из-за паники россиян мэру Белгорода приходится комментировать вспышки от замыкания проводки

У мэра российского Белгорода появилась новая функция. Теперь ему приходится комментировать замыкание проводки.

Россияне так боятся Вооруженных Сил Украины, что перепугались возгорания от замыкания проводки. Мэр успокоил их и отметил, что причина – в неисправности электросетей.

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Многие горожане видели вспышки света в центре города вчера вечером,

– подчеркнул чиновник.

Он отметил, что на поломку повлияли погодные условия.



В России паникуют из-за вспышек проводки / Скриншот

Отметим, 29 марта в Белгороде прогремели несколько взрывов. Тогда местные жители начали паниковать в социальных сетях, потому что думали, что их атакуют украинские военные. Однако выяснилось, что случился пожар на складе с боеприпасами.

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