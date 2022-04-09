Росіяни так бояться Збройних Сил України, що перелякалися спалаху від замикання проводки. Мер заспокоїв їх і зазначив, що причина – у несправності електромереж.

До теми У Бєлгородській області в Росії почали рити окопи

Багато містян бачили спалахи світла у центрі міста вчора ввечері,

– наголосив чиновник.

Він зазначив, що на ламання вплинули погодні умови.



У Росії панікують через спалахи проводки / Скриншот

Зауважимо, 29 березня у Бєлгороді прогриміли декілька вибухів. Тоді місцеві мешканці почали панікувати у соціальних мережах, бо думали, що їх атакують українські військові. Однак з'ясувалося, що трапилася пожежа на складі з боєприпасами.

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