Из-за подделки документов женщина "натравила" банду мужчин на полицейских

Сотрудники Киевского управления полиции во время патрулирования остановили автомобиль Audi Q7, за рулем которого находилась 52-летняя киевлянка. Женщина показала правоохранителям поддельные документы.

После этого киевлянка позвонила своему мужу и рассказала, что ее остановили правоохранители.

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Он вместе с еще 20-ю мужчинами приехал на место происшествия. Все злоумышленники были вооружены автоматами.

Муж киевлянки нецензурной бранью сказал правоохранителям, что они безосновательно остановили его жену. Кроме того, неизвестные окружили полицейских и угрожали им оружием. В то же время у патрульных они оружие забрали. После этого злоумышленники поехали в город Бровары Киевской области.

Киевская прокуратура уже начала уголовное производство. Правоохранители провели обыски в помещении, где находились нападавшие, и в их автомобилях. 57-летнему мужчине объявили о подозрении.

К слову, З1-летняя жительница Харьковщины, которая бежала от обстрелов и получила бесплатное жилье, решила "подзаработать" на земляках. Она находила в соцсети людей, которые подавали объявления о поиске жилья и звонила им с предложением по аренде квартиры во Львове, которой не существует.

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