Из-за поджигателей сухостоя огонь уничтожил более 12 гектаров территории во Львовской области

С началом весны активизировались поджигатели сухостоя и на Львовщине. В результате на территории области уже сгорели более 12 гектаров территории.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Глава отметил, что все чаще пожарным приходится выезжать именно на пожары в полях.

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Призвал людей не быть варварами

Максим Козицкий подчеркнул, что из-за сжигания сухостоя спасателям пришлось тушить 88 пожаров по всей области.

Люди, не уподобляйтесь варварам! Тем, кто даже во время войны не может удержаться от поджигания травы, советую узнать, какие штрафы за это вас ждут,

– подчеркнул он.

Отметим, что в Винницкой области чрезвычайники по состоянию на утро 20 марта тушили 77 пожаров, вызванных сжиганием сухой травы. В целом украинцы собственноручно уничтожили 127 гектаров плодородной почвы.

Мы же напомним, что за сжигание сухой травы предусмотрен как административный штраф (от 3 до 7 тысяч гривен), так и уголовная ответственность. Вас же призываем не быть безучастными. Если видите, что кто-то жжет траву или сам пожар – набирайте 102 и 101 соответственно!

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