Из-за постоянных обстрелов в Мариуполе коммунальщики не успевают хоронить людей

Сейчас под обстрелами российских оккупантов находятся 14 украинских населенных пунктов на Донбассе – среди них едва ли не больше всего пострадал Мариуполь. В городе – гуманитарная катастрофа – из-за постоянных обстрелов город остается без воды, электричества и связи, а коммунальщики не успевают хоронить людей.

В Нацполиции сообщили, что оккупанты нанесли еще два артудара утром 10 марта. Кроме жертв разрушенного роддома объявлено об 1 погибшем.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Город переживает гуманитарную катастрофу – в Мариуполе оккупанты перерезали доступ к воде, газу, теплу и электричеству. Также в городе нет связи.

По данным ведомства, из-за постоянных обстрелов оккупантов коммунальщики не успевают хоронить погибших.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Это может вас заинтересовать – как прошла ночь 9 марта в областях Украины: смотрите видео