Из-за повышения цен: Сербия просит Россию помочь с газом

Сербия и Россия могут подписать долгосрочное газовое соглашение. Об этом говорилось после подписания протокола 19 пленарного заседания российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Такое заявление озвучил 7 октября сербский министр по инновационному и технологическому развитию Ненад Попович. Соглашение могут заключить до конца 2021 года и сейчас страны ведут об этом переговоры.

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"Как раз продолжаются переговоры о новом долгосрочном контракте между "Газпромом" и "Сербиягазом", – заявил Попович.

Россия не против соглашения

Вице-премьер России Юрий Борисов в Болграде сказал, что надеется на подписание соглашения до конца 2021 года. Договор должен быть на выгодных условиях для обеих стран.

Ранее Сербский президент Александар Вучич сообщил, что хочет просить Владимира Путина помочь с газом из-за повышения цен.

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