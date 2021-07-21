Из-за масштабных пожаров на западе США Нью-Йорк затянуло дымом: фото

Небо в Нью-Йорке затянуло дымом. 20 июля дым дошел до города из западных штатов и Канады, где бушуют масштабные лесные пожары.

Как сообщил старший метеоролог Accuweather Карл Эриксон, клубы дыма уже было видно над районом Великих озер. Он предупредил, что туман доберется и к самому Нью-Йорку.

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Подробности от эксперта

"Вместо обычного солнечного дня с голубым небом, вероятно, будет молочно-туманный вид на небо. Вечером из-за дыма может быть несколько красивых закатов", – пояснил он.

Пламя десятков лесных пожаров сжигает метры земли, а облака дыма создают опасные воздушные условия в соседних штатах. Однако жителям Нью-Йорка о качестве воздуха беспокоиться не стоит.

Это не возле поверхности. Это очень высоко в атмосфере, где-то на высоте 10 – 20 тысяч футов (от 3 до 6 километров – 24 канал),

– подчеркнул Эриксон.

По данным Accuweather, ожидается, что до 21 июля через этот район пройдет холодный фронт с северо-запада, который очистит большую часть атмосферы уже до конца недели.



Нью-Йорк затягивает дымом/ Фото Getty images



Туман над Нью-Йорком – следствие пожаров на западе США / Фото Getty images



Переживать за качество воздуха не стоит / Фото Getty images

Лесные пожары в США: коротко