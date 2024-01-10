Сбор подписей инициировал Петри Сарвамаа – депутат Европарламента от Финляндии. Он отметил, что из-за действий Орбана работа просто заблокирована. Единственный способ нормализовать процесс – лишить Орбана права голоса в Совете.

Обратите внимание У Орбана неожиданно ответили по поводу его возможного председательства в Евросовете

В то же время мы показываем, что в ЕС запрещен шантаж,

– подчеркнул Сарвамаа.

Он отметил, что все действия Венгрии на заседаниях Евросовета в течение декабря 2023 года были направлены только на одно – срыв процесса принятия решений. Относительно Орбана необходимо принять меры. Свою петицию Сарвамаа назвал исторической. Когда депутаты подпишут соглашение, его передадут на рассмотрение Роберти Мецоли.

Во время исторического голосования Орбан покинул зал

Пока Украина защищает весь цивилизованный мир, Виктор Орбан регулярно отмечается циничными заявлениями в лучших традициях российской пропаганды. Венгерский политик блокирует предоставление помощи Украине. Кроме того, он активно выступает против вступления Украины в ЕС. Во время голосования о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС Орбан просто покинул комнату для голосования. Одиозный политик отправился выпить кофе.

Канцлер Германии Олаф Шольц заметил, что сам предложил Орбану пойти на короткий тайм-аут. Это помогло принять решение.