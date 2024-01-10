Збір підписів ініціював Петрі Сарвамаа – депутат Європарламенту від Фінляндії. Він зауважив, що через дії Орбана робота – просто заблокована. Єдиний спосіб нормалізувати процес – позбавити Орбана права голосу у Раді.

Зверніть увагу В Орбана неочікувано відповіли щодо його можливого головування в Єврораді

Водночас ми показуємо, що в ЄС заборонений шантаж,

– наголосив Сарвамаа.

Він зауважив, що всі дії Угорщини під час засідань Євроради упродовж грудня 2023 року були спрямовані лише на одне – зрив процесу ухвалення рішень. Щодо Орбана необхідно вжити заходи. Свою петицію Сарвамаа назвав історичною. Коли депутати підпишуть угоду, її передадуть на розгляд Роберті Мецолі.

Під час історичного голосування Орбан залишив залу

Доки Україна захищає весь цивілізований світ, Віктор Орбан регулярно "відзначається" цинічними заявами у кращих традиціях російської пропаганди. Угорський політик блокує надання допомоги Україні. Окрім того, він активно виступає проти вступу України до ЄС. Під час голосування про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до ЄС Орбан просто залишив кімнату для голосування. Одіозний політик пішов випити кави.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зауважив, що сам запропонував Орбану піти на короткий тайм-аут. Це допомогло ухвалити рішення.