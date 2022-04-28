Из-за разрушения Кременчугской ТЭЦ 180 тысяч человек могут остаться без тепла и горячей воды

Россияне 24 апреля нанесли ракетный удар по Полтавщине, в результате чего разрушена Кременчугская ТЭЦ. Поэтому примерно 180 тысяч местных жителей могут остаться без тепла и горячей воды на следующий отопительный сезон.

Об этом рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Через 2 недели там разберут завалы и можно будет сделать окончательные выводы.

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По словам Лунина, ОВА подставит плечо жителям Кременчуга и выделит деньги на часть работ из областного бюджета.

Также мы обратимся к Офису Президента, правительству и международным партнерам, чтобы помогли решить эту проблему.

– отметил председатель ОВА.

В настоящее время местные власти рассматривают возможность строительства 2 новых котельных, чтобы диверсифицировать подачу тепла, чтобы город не зависел от одной ТЭЦ.

"Враг обязательно ответит за преступления. А мы все отстроим и сделаем еще лучше", – добавил глава ОВА.



Оккупанты разрушили Кременчугскую ТЭЦ / Фото из телеграма Дмитрия Лунина

Напомним, что россияне 24 апреля атаковали Кременчугскую ТЭЦ и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Захватчики убили человека, а еще семерых – ранили.

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