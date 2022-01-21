Из-за России: Испания отправляет военные корабли в Черное море

Испания направила военные корабли в Черное море для поддержки сил НАТО. Все из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

О том, что Мадрид решил отправить военные корабли в Черное море, издание сообщает со ссылкой на слова испанского министерства обороны Маргариты Роблес.

Читайте также Канада отправила свой фрегат "Монреаль" в Черное море

Испания отправляет корабли в Черное море

Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет сохранять и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к Альянсу.

– заявила Роблес.

В связи с этим в Черное море отправили испанские военные корабли. Они примут участие в учениях НАТО. Суда Blas de Lezo и Meteoro уже в пути и прибудут в пункт назначения в течение 3 – 4 дней.

Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Напомним, министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России.

В Черное море направляется канадский фрегат

Канадский фрегат "Монреаль" отправился в воды Черного моря. Там он будет участвовать в операции по поддержке действий НАТО.

Корабль вышел с военно-морской базы в Галифаксе. По прибытии в Европу фрегат войдет в состав Второй постоянной военно-морской группы Альянса.

В Королевских ВМС Канады сообщили, что заграничная миссия корабля будет длиться 6 месяцев.

Обратите внимание – угроза от России с моря: смотрите видео