Из-за санкций Лавров не сможет посетить встречу ООН, Захарова возмущена

Министр иностранных дел России не сможет посетить заседание Совета по правам человека ООН в Женеве. Все потому, что из-за санкций ему нужно оформить дополнительные документы.

В России возмутились из-за новых правил. Представительница МИД Мария Захарова в эфире одного из пропагандистских каналов заявила, что никаких документов они оформлять не будут.

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Какая чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции? О чем это?

– эмоционально возмутилась Захарова.

Причиной проблем российского министра стали санкции Евросоюза, запретившие российским самолетам летать на территорию РФ. Сергей Лавров хотел улететь в Женеву самолетом российского правительства. Поэтому, по словам Захаровой, от российской делегации требуют "оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для попавших под санкции бортов".

Однако Россия упорно отказывается выполнять новые условия. Захарова нагло считает, что это ООН должно обеспечить работу российской делегации в "кризисный момент".