Из-за сбитого беспилотника: глава Пентагона поговорил с Шойгу
В третий раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину глава Пентагона Ллойд Остин поговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Причиной стало сбивание американского беспилотника в Черном море.
Об этом заявил Ллойд Остин на брифинге после заседания в формате "Рамштайн", сообщает 24 Канал. Кремль подтвердил факт, что разговор состоялся.
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О чем говорили министры
Ллойд Остин, говоря о своем звонке Сергею Шойгу, отметил, что великие государства должны подавать пример транспарентности и открытости к коммуникации. Глава Пентагона подчеркнул, что передал министру обороны России один важный месседж – США будут продолжать летать там, где это позволяет международное право.
Следует отметить, что беспилотник США осуществлял разведку на рубежах НАТО в международных водах Черного моря. Российская пропаганда забывает, что три черноморских государства являются членами НАТО, а именно Румыния, Болгария и Турция.
Российское Минобороны подтвердило разговор Остина и Шойгу и отметило, что инициатором звонка был американский министр. Впоследствии там заявили, что министры "обменялись мнениями" по поводу инцидента и Шойгу якобы указал Остину на то, что американский беспилотник нарушил границы российской бесполетной зоны и вообще полеты беспилотников в США в Черном море якобы носят провокационный характер.
Интересно, что Шойгу заявил, что Россия не желает эскалации (хотя пропаганда и верхушка Кремля говорят о войне с США), но заверил, что Россия будет "реагировать на все угрозы". Не исключено, что "жестами доброй воли".
Милли поговорил с Герасимовым
Кроме того, росСМИ сообщили, что состоялся разговор между Марком Милли и Валерием Герасимовым. Она состоялась в рамках подготовки разговора Остина и Шойгу. Детали страна-террористка не раскрывает.
Россия сбила американский беспилотник
- Около 7:00 14 марта российский самолет Су-27 врезался в дрон MQ-9. Поэтому силы США потопили MQ-9 в международных водах.
- Инцидент произошел во время пролета над международными водами Черного моря. В США рассказали, что несколько раз перед столкновением 2 российских самолета Су-27 пытались перехватить беспилотник, сбрасывая топливо.
- В России уже принялись придумывать истории, что якобы беспилотник упал сам или угрожал воздушному пространству страны-агрессора, или о якобы шпионаже за российскими войсками во временно оккупированном Крыму. Однако в Москве опускают тот факт, что американские беспилотники регулярно осуществляют патрулирование на рубежах НАТО, в том числе и в международных водах Черного моря.
- Россия уже заявила о намерении поднять обломки американского беспилотника, очевидно, надеясь, что удастся найти секретные технологии США. Однако перед падением БПЛА американские специалисты дистанционно удалили чувствительное программное обеспечение, что сделает невозможным доступ россиян к американским технологиям.