В третий раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину глава Пентагона Ллойд Остин поговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Причиной стало сбивание американского беспилотника в Черном море.

Об этом заявил Ллойд Остин на брифинге после заседания в формате "Рамштайн", сообщает 24 Канал. Кремль подтвердил факт, что разговор состоялся.

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О чем говорили министры

Ллойд Остин, говоря о своем звонке Сергею Шойгу, отметил, что великие государства должны подавать пример транспарентности и открытости к коммуникации. Глава Пентагона подчеркнул, что передал министру обороны России один важный месседж – США будут продолжать летать там, где это позволяет международное право.

Следует отметить, что беспилотник США осуществлял разведку на рубежах НАТО в международных водах Черного моря. Российская пропаганда забывает, что три черноморских государства являются членами НАТО, а именно Румыния, Болгария и Турция.

Российское Минобороны подтвердило разговор Остина и Шойгу и отметило, что инициатором звонка был американский министр. Впоследствии там заявили, что министры "обменялись мнениями" по поводу инцидента и Шойгу якобы указал Остину на то, что американский беспилотник нарушил границы российской бесполетной зоны и вообще полеты беспилотников в США в Черном море якобы носят провокационный характер.

Интересно, что Шойгу заявил, что Россия не желает эскалации (хотя пропаганда и верхушка Кремля говорят о войне с США), но заверил, что Россия будет "реагировать на все угрозы". Не исключено, что "жестами доброй воли".

Милли поговорил с Герасимовым

Кроме того, росСМИ сообщили, что состоялся разговор между Марком Милли и Валерием Герасимовым. Она состоялась в рамках подготовки разговора Остина и Шойгу. Детали страна-террористка не раскрывает.

Россия сбила американский беспилотник