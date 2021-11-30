Из-за шторма в Керченском проливе застряли около 200 судов
Источник:ТАСС
Мощный шторм 29 ноября накрыл акваторию Азовского моря и временно оккупированный Россией Крым. Из-за этого оккупанты посетовали, что около 200 судов застряли в Керченском проливе.
По словам пресс-секретаря Роморречфлота Алексея Кравченко, судоходство в проливе фактически перекрыто из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов.
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Суда застряли в проливе
Как рассказали оккупанты, около 100 судов ждут прохода с севера на юг, и примерно столько же – в обратном направлении.
29 и 30 ноября в оккупированном Крыму в связи с сильным ветром было объявлено штормовое предупреждение. Ветер свалил деревья, в некоторых районах Симферополя и близлежащих деревнях произошли отключения электроэнергии.
В общей сложности без света осталось около 56 тысяч жителей оккупированного полуострова. Из-за непогоды также приостановлено курсирование катеров в Севастопольской бухте.
Больше о шторме в Крыму
- Непогода накрыла оккупированный полуостров 29 ноября. Больше всего последствия шторма заметны на юге Крыма. Так, известно о по меньшей мере 4 пострадавших в Ялте.
- Ближе к вечеру порывы ветра относительно утихли, но усилился дождь. Из-за непогоды на полуострове попадали многие конструкции и деревья, некоторые – на припаркованные рядом автомобили.