В Министерстве иностранных дел Израиля призвали заполнить анкету на каждого члена семьи отдельно. Просьба касается также несовершеннолетних детей.

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Какие данные просят указать в анкете

Анкета опубликована на трех языках – на иврите, украинском и русском. В перечне 12 пунктов. Отдельно:

  • Фамилия и имя.
  • ID данные.
  • Страна и населенный пункт проживания.
  • Номера телефонов и электронный адрес.
  • Данные контактного лица в Израиле.

Эти данные сохранят в МИД. В случае необходимости консульский отдел сможет экстренно связаться с израильтянами, которые находятся в Украине.

Последние новости об угрозе вторжения России в Украину:

  • 21 января эту тему и так называемые "гарантии безопасности" обсудят на переговорах в Женеве госсекретарь США Энтони Бленкен и глава МИД России Сергей Лавров.
  • По словам Блинкена, исход встречи покажет, настроена ли Россия на мирное урегулирование ситуации с Украиной.
  • Администрация Байдена заявила, что будет оценивать, как полноценное вторжение, пересечение российскими военными границы Украины.
  • Между тем, страны Балтии сообщили, что на фоне потенциального вторжения, готовы предоставить Украине новое летальное оружие.

В "Подгорает" о том, как Россия хочет запугать Украину, а вместо этого только ее укрепляет: