В Министерстве иностранных дел Израиля призвали заполнить анкету на каждого члена семьи отдельно. Просьба касается также несовершеннолетних детей.

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Какие данные просят указать в анкете

Анкета опубликована на трех языках – на иврите, украинском и русском. В перечне 12 пунктов. Отдельно:

Фамилия и имя.

ID данные.

Страна и населенный пункт проживания.

Номера телефонов и электронный адрес.

Данные контактного лица в Израиле.

Эти данные сохранят в МИД. В случае необходимости консульский отдел сможет экстренно связаться с израильтянами, которые находятся в Украине.

Последние новости об угрозе вторжения России в Украину:

21 января эту тему и так называемые "гарантии безопасности" обсудят на переговорах в Женеве госсекретарь США Энтони Бленкен и глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Блинкена, исход встречи покажет, настроена ли Россия на мирное урегулирование ситуации с Украиной.

Администрация Байдена заявила, что будет оценивать, как полноценное вторжение, пересечение российскими военными границы Украины.

Между тем, страны Балтии сообщили, что на фоне потенциального вторжения, готовы предоставить Украине новое летальное оружие.

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