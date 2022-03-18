Из-за существенного сокращения человеческих ресурсов Россия проводит скрытую мобилизацию

Украинские защитники продолжают успешно ликвидировать как технику, так и личный состав захватчиков. В связи с существенным сокращением человеческих ресурсов Россия проводит скрытую мобилизацию.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подчеркнули, что противник существенно исчерпал человеческие ресурсы. Речь идет о безвозвратных и санитарных потерях, причиненных подразделениями ВСУ, случаях самоувечья с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенных потерь.

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Россия проводит скрытую мобилизацию

Чтобы хоть как-то подтянуть силы, командование вооруженных сил России вынуждено предпринимать крайние меры по вопросам комплектования личным составом.

Россияне проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых "добровольцев", срочников и курсантов,

– отметили в Генштабе.

Кроме того, государство-агрессор пытается пополнить ряды своей армии наемниками из Сирии.

Напомним, ранее о том, что в России скрыто проводят мобилизацию, сообщил и член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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