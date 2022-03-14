Из-за текущей ситуации оккупанты усилили охрану границы белорусской армией

Российские оккупанты, учитывая текущую ситуацию, усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями вооруженных сил Беларуси.

Как заявили в Генштабе ВСУ, на большинстве направлений при попытке продвинуться вперед противник сталкивается с сопротивлением Вооруженных Сил Украины.

Важно Россияне пытаются захватить украинские населенные пункты вблизи города Изюм, – Генштаб ВСУ

Кроме того, сопротивление оказывает еще и местное население. Оккупанты применяют боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по жилым районам крупных городов, дерзко пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

Учитывая текущую ситуацию, захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Беларуси,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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