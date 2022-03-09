Из-за ударов российских войск в Донецкой области 20 человек ранены, есть погибшие, – глава ОВА

Российские изверги продолжают зверски обстреливать мирных украинцев. Каждый день из-за их агрессии гибнут люди.

Сегодня всю Украину потряс страшный обстрел роддома в Мариуполе. Глава Донецкой ОВА рассказал о потерях в области в целом.

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Россия убивает гражданских

9 марта россияне нанесли авиаудар по роддому в Мариуполе. На сегодня известно о 17 раненых. Предоставляем информацию по мере поступления, обращайте внимание на дату и время обновления информации,

– объяснил Павел Кириленко.

По его словам, сегодня оккупанты убили 1 человека в Мироновке. Кроме того, российские снаряды ранили 2 человек в Дружковке, по 1 в Мироновке и Мангуше. Также в ночь с 8 на 9 марта двое человек были ранены в Михайловке.

Кириленко заверил, что орки всего заплатят.

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