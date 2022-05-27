Из-за угрозы массовости: на Донбассе могут отпустить мобилизованных, чьи жены устроили бунт

Предводители подконтрольных России квазиреспублик получили от своих кураторов приказ разобраться с нарастающим социальным недовольством со стороны семей мобилизованных. При этом сделать это Пушилин и Пасечник должны исключительно мирным способом.

По данным источников 24 канала в разведке, после того, как жены мобилизованных перекрыли трассу в Донецке, а под "военными частями" начали проходить все большие митинги, россияне обратили внимание на социальное напряжение. Кураторы квазиреспублики быстро росчитали, что без реакции "власти" ситуация быстро выйдет из-под контроля.

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При этом разгоны митингов с применением силы в отношении недовольных жен и матерей, по мнению российских спецслужб, может привести к серьезным бунтам внутри "республики".

"Власть" умалчивает потери и не платит денег

После того как российское командование отдало приказ объявить на неподконтрольных Киеву Донетчине и Луганщине тотальную мобилизацию, социальная ситуация в квазиобразованиях начала стремительно ухудшаться.

Перед началом войны большинство граждан считало, что Россия решила просто усилить давление на Европу и Киев, а войны на самом деле не будет. Поэтому жены относительно спокойно отпускали своих мужей "на военные сборы" и считали, что они вернутся через неделю-две.

Мужчины, которых на Донбассе мобилизовывали во время первой волны, не верили в то, что их сразу погонят не на учебу, а в качестве пушечного мяса на войну против опытных защитников Украины.

Связи с родными после начала полномасштабного вторжения почти никто из принудительно отправленных на войну не имел, а по российским каналам местным жителям не показывали правду и не рассказывали о том, насколько серьезны потери в этом "войске".

Впрочем, примерно через месяц войны на неподконтрольных территориях Донбасса люди начали о чем-то догадываться. Даже несмотря на тотальное сокрытие информации о потерях, массовом сожжении тел погибших на ДМЗ и отказ командования от сбора большинства останков "двухсотых", в Зугрес, Шахтерск, Харцызск и другие города пошел огромный поток гробов.

Те мобилизованные, которые смогли получить телефон и выйти на связь с женами, начали рассказывать об отношении к ним со стороны россиян и о реальной ситуации на фронте. При этом в "военных частях", а также "администрациях" так называемых "ДНР" и "ЛНР" систематически отказывались предоставлять какую-либо информацию о погибших и без вести пропавших.

Последней каплей для мобилизованных семей стало то, что мобилизованным фактически отказались платить зарплату за участие в боевых действиях. В том числе и поэтому десятки женщин начали выходить на митинги и устраивать акции неповиновения.

Следует отметить, что для ФСБшников выход недовольных женщин на улицу стал неожиданностью. Ведь за 8 лет тотального угнетения и запретов, по мнению россиян, у жителей Донбасса должно сформироваться покорное восприятие любых действий "власти".

Могут увольнять из армии "неблагонадежных"

Главари "республик" и их российские руководители вполне понимают, что даже несмотря на относительный информационный вакуум силовые разгоны жен мобилизованных могут привести к настоящему социальному взрыву, выходить из ситуации им нужно исключительно мирным путем. При этом вариант поощрения женщин деньгами и раздачей мобилизованным зарплат может не сработать, ведь они начали действовать несмотря на вероятность попадания на подвалы и опасность для собственной жизни.

Женам принудительно отправленных на передовую к удивлению россиян оказались важными жизни их сыновей и мужчин. К этому кураторы так называемых ДНР и ЛНР оказались не готовы. Из-за подобного провала в Москве приказали усилить пропагандистское влияние на жителей Донбасса – рассказывать о "лучшем обеспечении на фронте", "невероятных успехах солдат", а также "о скором окончании войны победой России".

Кроме того, чтобы как-то успокоить женщин, в руководстве созданных Россией формирований решили найти мужчин, чьи жены являются организаторами акций. Для уменьшения протестных настроений этих мобилизованных могут уволить из "армии" как "неблагонадежных" и отправить их домой. Однако при этом на замену демобилизованным "военнослужащим" должны набрать как можно больше мужчин, о судьбе которых никто не заботится.