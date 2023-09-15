В какую лотерею каждый день играет российский флот

Рано или поздно это произойдет, и украинский водный дрон потопит российский корабль. Вот именно потопит с дымом и пожаром, с погибшими и взрывом, чтобы на рейде какого-то Севастополя это снимало полгорода с соответствующими закадровыми комментариями. Это вопрос времени.

Как украинским дронам удается подбираться так близко к врагу

Но это не просто. На видео по "Котову" и "Быкову" видим, что на море может быть неспокойно, и дроны не могут так быстро подплыть к российским кораблям.

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Формально наш дрон – это всего-навсего маленький моторный катер в открытом море против больших кораблей с собственной артиллерией со стабилизатором и кучей пулеметов.

То есть "россиянин" мог бы расстреливать такие дроны пачками из штатного вооружения, если бы они шли один за другим с определенным интервалом. Сейчас оно так и происходит, поэтому россияне еще отбиваются. Однако есть одно "но". Иногда они могут просто "провтыкать" подход таких дронов к кораблю, и тогда ты – "Оленегорский горняк".

Даже если видеть откуда идет дрон и ждать его, то дальше тоже не все так просто. Даже эти формально неудачные атаки на "Быков" и "Котов" завершились тем, что дроны подошли близко к кораблям. Возможно, что-то там поцарапали взрывами.

Несмотря на работу штатной артиллерии, несмотря на работу вахты на корабле, дронам удается подплывать близко.

В мае, в случае судна связи "Иван Хурс", дрон дошел до самого борта, но, по-видимому, не взорвался. Здесь нам просто не повезло, хотя море было спокойное. Еще было более или менее темно.

Далее в июне уже засветло россиянам удалось отразить атаку на разведывательный корабль "Приазовье". Здесь и море было спокойным, и было уже светло, поэтому нашим удалось быстро подойти к кораблям, но и россиянам удалось спокойно расстрелять катера.

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Так, кроме корабельных пушек, россияне выставляют вахту, расставляют пулеметы и работают с "Калашей". Захочешь жить – будешь бросаться и офицерскими кортиками в дрон. Вопрос ошибки здесь, в худшем случае, потеря корабля, поэтому в ход идет все. Пока это вроде как работает.

Другое дело, что это не всегда помогает. И определенно не всегда поможет. Если корабль еще кое-как может отбиться, то какое-то вспомогательное судно без штатной артиллерии может не успеть отработать по дрону с наспех приваренных пулеметов и "Калашей". А если их будет много, вообще без шансов.

Другое дело, что потопить "Быков" с ракетами и вертолетом – это лучшая цель, чем какой-нибудь гидрографический катер. Хотя... Если дронов будет много и удается отследить какой-нибудь заблудший танкер обеспечения флота или спасательное судно, то это тоже мишень.

Ну и тактика. У кораблей тоже есть мертвые зоны, тоже есть слабые места, куда попасть прицельнее всего. Где-то может не сработать штатная артиллерия, а по движущейся цели в открытом море из обычного пулемета еще нужно уметь попасть.

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В конце концов, если атака происходит ночью, спокойная вода помогает быстро добраться до борта, дроны стаей успевают одновременно подтянуться к "россиянину", выстроиться к атаке и идут с разных сторон с небольшим интервалом – это просто лотерея. Либо повезет, либо нет. Пока что россиянам очень везет, но так будет не всегда. Вот "Горняку" не повезло.

Лотерея для российского флота

Кроме того, каждый выход в море при такой постоянной дроновой опасности превращается в лотерею. Ну вот завтра решит командование украинских дронов топить все вспомогательные суда, и как спасаться? Так или иначе, но какие-то буксиры или танкеры атаку не отразят. Или если украинские дроны перейдут на охоту на малые корабли и катера (пока охотимся на большую добычу) – там тоже физически нечем будет обиваться.

С другой стороны, любой "Котов" выходит в море, как на последний бой. Это знают все на нем. Если сегодня отбились от дрона, завтра таки прилетит в бок. Вот где-то в море встретили "Самум" – попытались атаковать. Пока не получилось.

Можно, конечно, вообще предположить, что конструкция дрона тоже может претерпевать изменения. А если установить на дрон какой-нибудь "вундервафельный джавелин" (знаю-знаю, техническая конспирология, но ведь...), который с тех же сотен метров, на которые россияне подпускают дрон, будет бить в рубку россиян? Что тогда? Это мы еще не ныряли под воду. Это еще десяток дронов не шло в координированную атаку против малого ракетного корабля.

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Сейчас цена вопроса – кто будет контролировать Черное море после войны.

Все это отлично понимают. Где-то в российском адмиралтействе анализируют атаку и наваривают дополнительные пулеметные точки на бортах. Где-то в украинских милитарных гаражах анализируют каждую атаку и думают, как сделать так, чтобы россиянам перестало везти.

Утопленный дронами "россиянин" на рейде Севастополя – это вопрос времени. Это понимают все.