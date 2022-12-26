Инцидент произошел 25 декабря около 17:30 по местному времени. Двое из пострадавших от отравления находятся в тяжелом состоянии.

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По информации Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, с симптомами отравления аммиаком к врачам обратился 51 человек. Жители Питота и окрестностей жалуются на затрудненное дыхание.

Опасность все еще есть

На месте инцидента находятся 27 спасателей. Они эвакуировали 8 человек, один из которых получил ранения.

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию. Отмечали, что правоохранители в Пироте временно ограничили движение. Они просят людей не выходить на улицу, поскольку в воздухе ощущается резкий запах аммиака.

"Мы призываем людей, живущих рядом, не покидать свои дома и не выходить на улицу. Кроме того, движение между Пиротом и Белой Паланкой на шоссе и главной дороге прерывается из-за плохой видимости, а альтернативный маршрут дороги – через село Понор", – написали в МВД.

Примите во внимание! По информации национальной грузовой железнодорожной компании Srbija Kargo, сошедший с рельсов поезд состоял из 20 цистерн.

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